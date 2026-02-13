İran ve Bahreyn Bakanları ABD Müzakerelerini Görüştü - Son Dakika
İran ve Bahreyn Bakanları ABD Müzakerelerini Görüştü

13.02.2026 12:21
İran ve Bahreyn dışişleri bakanları, ABD ile devam eden müzakereler hakkında telefonla görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'yle, ABD'yle yürüttükleri müzakerelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Zeyyani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bahreynli mevkidaşına, Umman'da ABD ile gerçekleştirilen müzakere görüşmelerine ilişkin bilgi veren Erakçi ayrıca, İran devriminin 47. yıl dönümünü kutlayan Zeyyani'ye teşekkürlerini iletti.

Zeyyani'nin ise ABD ile yürütülen müzakere sürecinin olumlu yönde neticelendirilmesini beklediklerini dile getirerek, görüşmelerin bir sonuca ulaşana kadar devam etmesi gerektiğini söylediği paylaşıldı.

Bakanlar ayrıca İran ile Bahreyn arasındaki görüş alışverişinin devam etmesinin önemine değindi.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Bahreyn, Güncel, İran, Son Dakika

