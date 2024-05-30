İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Yaptı

İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Yaptı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı açıklamaların uygulanmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer yetkililer için Ermenistan'dan gelen üst düzey mesajlar ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın cenaze törenine katılımı nedeniyle Mirzoyan'a teşekkür edildi.

30.05.2024 14:01
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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefonda görüştü.

Bakıri, Mirzoyan ile telefon görüşmesine ilişkin X sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Bakıri, "İslam Devrimi Lideri'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), stratejik hedefleri gözeten Ermenistan Başbakanı (Nikol Paşinyan) ile görüşmesinde yaptığı açıklamalarının uygulanmasının önemini vurguladım." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Vekili ayrıca, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Ermenistan'dan gelen üst düzey mesajlar ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Tahran'da yapılan cenaze törenine katılmasından dolayı Mirzoyan'a teşekkür ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

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