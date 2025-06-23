İran ve Fransa, ABD'nin Saldırısını Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Erakçi, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Erakçi, bu eylemi "şiddetle" kınadı.

Erakçi, ülkelerin, ABD'nin bu saldırısı karşısında sessizliği ve eylemsizliğinin tüm ülkeler için geniş kapsamlı sonuçları ve etkileri olacağını savundu.

Fransa'nın bu saldırının planlanması ve yürütülmesinde herhangi bir katılımının olmadığını belirten Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD saldırısının ardından bölgedeki gerginliğin tırmanması konusunda endişesini dile getirdi.

Barrot, İran ile Avrupa arasındaki görüşmelerin devam etmesi çağrısında bulundu.