İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bölgede yaşanan son gelişmeleri ve mevcut süreçleri değerlendirdi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Erakçi ile Barrot telefonda görüştü.
Görüşmede taraflar, Tahran ile Washington arasındaki mutabakatın uygulanma sürecini değerlendirdi.
İki ülke bakanları, ABD ve İsrail saldırılarının sona erdirilmesi doğrultusunda bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmeleri ele aldı.
Son Dakika › Güncel › İran ve Fransa'dan Bölgesel Görüşme - Son Dakika
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