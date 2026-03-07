İran ve İsrail Arasında Hava Saldırıları

İran ordusundan yapılan açıklamada, BAE, Kuveyt ve İsrail'de çok sayıda hedefin vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu da İran'a 80'den fazla savaş uçağı ile saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İran, Körfez ülkelerinde ABD üslerini vururken İsrail İran topraklarına büyük bir savaş uçağı filosuyla saldırdı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin koşulsuz teslim olmaları talebini "mezara götürebilecekleri bir hayal" olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan televizyonda yayımlanan önceden kaydedilmiş mesajında İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarından dolayı da özür diledi. Tahran'ın bu saldırıları durduracağını belirten Pezeşkiyan, saldırıların askeri kademelerdeki iletişim hatalarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

İran: İki Körfez ülkesinde ABD üslerini hedef aldık

İran ordusu, donanmanın Cumartesi geç saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt'teki ABD üslerini vuduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'deki stratejik bir tesisin de hedef alındığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran ordusu yaptığı açıklamada büyük bir İHA saldırı dalgasından söz etti. Ordunun hedefleri arasında BAE'de bulunan Minhad ABD üssü ile Kuveyt'teki bir diğer ABD askeri üssünün bulunduğu belirtildi. Bu üslerin yanı sıra İHA saldırılarının İsrail'deki "stratejik bir tesisi de" hedef aldığı ifade edildi.

İsrail: 80'i aşkın savaş uçağıyla İran'a saldırı düzenledik

İsrail ordusu, Cumartesi günü 80'den fazla savaş uçağıyla İran'a saldırı düzenlenlendiğini açıkladı. Ordu, uçakların "İran'ın terörist rejiminin altyapısına ek bir saldırı dalgası gerçekleştirdiğini" kaydetti. Ordunun açıklamasına göre hava saldırılarında başkent Tahran ve İran'ın iç bölgelerindeki füze fırlatma rampaları ile diğer bazı hedefler vuruldu.