İran ve İsrail Arasında Hava Saldırıları
Son Dakika

İran ve İsrail Arasında Hava Saldırıları

İran ve İsrail Arasında Hava Saldırıları
07.03.2026 11:51
İran, BAE ve Kuveyt'teki ABD üslerini hedef alırken, İsrail de İran'a 80'den fazla uçakla saldırdı.

İran ordusundan yapılan açıklamada, BAE, Kuveyt ve İsrail'de çok sayıda hedefin vurulduğu aktarıldı. İsrail ordusu da İran'a 80'den fazla savaş uçağı ile saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelere saldırılar ile ilgili özür diledi

İran, Körfez ülkelerinde ABD üslerini vururken İsrail İran topraklarına büyük bir savaş uçağı filosuyla saldırdı

Pezeşkiyan İran'ın komşularından özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin koşulsuz teslim olmaları talebini "mezara götürebilecekleri bir hayal" olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan televizyonda yayımlanan önceden kaydedilmiş mesajında İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarından dolayı da özür diledi. Tahran'ın bu saldırıları durduracağını belirten Pezeşkiyan, saldırıların askeri kademelerdeki iletişim hatalarından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü.

İran ordusu, donanmanın Cumartesi geç saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt'teki ABD üslerini vuduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'deki stratejik bir tesisin de hedef alındığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, İran ordusu yaptığı açıklamada büyük bir İHA saldırı dalgasından söz etti. Ordunun hedefleri arasında BAE'de bulunan Minhad ABD üssü ile Kuveyt'teki bir diğer ABD askeri üssünün bulunduğu belirtildi. Bu üslerin yanı sıra İHA saldırılarının İsrail'deki "stratejik bir tesisi de" hedef aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, Cumartesi günü 80'den fazla savaş uçağıyla İran'a saldırı düzenlenlendiğini açıkladı. Ordu, uçakların "İran'ın terörist rejiminin altyapısına ek bir saldırı dalgası gerçekleştirdiğini" kaydetti. Ordunun açıklamasına göre hava saldırılarında başkent Tahran ve İran'ın iç bölgelerindeki füze fırlatma rampaları ile diğer bazı hedefler vuruldu.

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
