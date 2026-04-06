İran ve Katar'dan Ortak Açıklama

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, resmi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede Erakçi mevkidaşına, bölgedeki mevcut durumun ABD ve İsrail'in tutumundan kaynaklandığını ve bölge ülkelerinin topraklarını İran'a saldırmak için kullanıldığını belirterek, bölge ülkelerinin konuyla ilgili olarak uluslararası hukuki yükümlülüklerini hatırlattı.

Erakçi ayrıca, ABD ve İsrail'in İran'da okul, hastane, sanayi tesisleri ile altyapıya yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu ve her iki ülkenin de uluslararası kurullarda yargılanması gerektiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise, İran'ın ulusal egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını vurgulayarak, bölgenin istikrara kavuşmasının önemini vurguladı.