İran ve KYB Başkanı'ndan Sınır Güvenliği Vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ile yaptığı görüşmede, sınırdaki bazı terör gruplarının Tahran yönetimine karşı hareketliliği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Erakçi ve Talabani'nin telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Talabani'nin ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney için başsağlığı dilediği kaydedildi.

Talabani'nin, sınır güvenliğini güçlendirmek için alınan önlemlere dikkati çekerek, yıkıcı eylemleri önlemek ve sınırlarda güvenlik ve istikrarı korumak için işbirliği ve koordinasyonun önemine işaret ettiği ifade edildi.

Erakçi'nin de İran-Irak sınırındaki bazı terör gruplarının (Tahran yönetimine karşı) hareketliliğine işaret ederek, ikili güvenlik mutabakatı uyarınca ortak sınırların güvenliğini sağlamak için işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Öte yandan KYB'den yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede Talabani'nin, " Orta Doğu'nun istikrarını korumak için sorunlara barışçıl çözümler bulunması ve diyaloğa geri dönülmesi gerektiğine" vurgu yaptığı ve KYB'nin de bu çerçevede tüm çabasını ortaya koyduğunu dile getirdiği belirtildi.

Tarafların sürekli iletişimde kalınmasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi.