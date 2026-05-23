İran ve Pakistan'dan Diplomatik Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ve Munir başkent Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede, savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların yanı sıra bölgesel istikrar ve güvenlik konuları ele alındı.