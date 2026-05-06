İran ve Rusya'dan İşbirliği Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran ve Rusya'dan İşbirliği Mesajı

06.05.2026 02:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Putin ile görüşmesinde bölgesel meseleleri ve işbirliğini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Bölgesel meseleler, ikili ilişkiler ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konuları ele aldık." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, Putin ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Putin ile bir buçuk saatten uzun süren "çok iyi bir" görüşme yaptıklarını kaydeden Erakçi, "Görüşmede, bölgesel meseleler, ikili ilişkiler, savaş ve ABD ile Siyonist rejimin saldırıları gibi konular ele alındı. Mevcut koşullarda (Rusya ile) işbirliği için uygun bir zemin bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, Rusya'ya savaş boyunca İran'a verdiği destekten dolayı teşekkür ettiklerini ve ülkesinin yeni koşullarda Rusya ile stratejik ortaklığını sürdürmek istediğini vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Rusya'dan İşbirliği Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

06:46
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
06:29
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşinden kötü haber Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşinden kötü haber! Ünlü iş insanı acil ameliyata alındı
06:09
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 06:58:46. #7.12#
SON DAKİKA: İran ve Rusya'dan İşbirliği Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.