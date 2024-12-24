İran ve Rusya'dan Ulaşım Koridoru Vurgusu

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TAHRAN, 24 Aralık (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın başkenti Tahran'da Rusya Ulaştırmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vitaliy Savelyev ile görüştü. Görüşmede Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru projesinin hayata geçirilmesi ele alındı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Güney Asya'yı Kuzey Avrupa'ya bağlayan Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun inşasını tamamlamaya kararlı olduklarını söyledi.

İran'ın kuzeyinde bir demiryolu inşasının hükümeti için öncelikli olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, Azerbaycan sınırındaki Reşt ve Astara şehirleri arasındaki bu demiryolunun, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti. Uluslararası Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru projesiyle ilgili anlaşma İran ve Rusya arasında geçen yıl mayıs ayında imzalanmıştı.

Savelyev, Rus tarafının demiryolu projesinin hayata geçirilmesi için arazi etüdü ve ön çalışmalara başlayabileceğini belirtti.

İran'ın kuzeyindeki demiryolu hattının inşasının hızlandırılması çağrısında bulunan Savelyev, demiryolunun tamamlanmasının iki ülke arasındaki yıllık mal taşıma kapasitesinin ilk aşamada 15 milyon tona çıkmasını sağlayacağını belirtti.

Görüşme sırasında Pezeşkiyan'ı önümüzdeki yılın başlarında Rusya'ya davet eden Savalyev, bu ziyaret sırasında iki taraf arasında görüşmeler yapılıp anlaşmalar imzalanabileceğini kaydetti.