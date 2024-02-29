İran ve Rusya, ikili işbirliğini genişletmek için 19 anlaşma imzaladı

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TAHRAN, 29 Şubat (Xinhua) -- İran ve Rusya, Çarşamba günü çeşitli sektörlerde ikili işbirliğini genişletmeye yönelik 19 anlaşma imzaladı.

İran Petrol Bakanlığı'na bağlı Shana Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran'ın başkenti Tahran'da iki ülkenin ortak ekonomik işbirliği komisyonunun 17. toplantısının sonunda imzalanan anlaşmalar enerji, sağlık, ticaret ve eğitim gibi alanları kapsıyor.

Ajansa göre, anlaşmaların imzalanmasının ardından Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile ortak basın toplantısında konuşan İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin "şu ana kadar İran'da sekiz petrol sahasının geliştirilmesi için Rus şirketleriyle sözleşmeler imzaladığını" belirtti.

Uci, bunlara ek olarak önemli sayıdaki petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ve yeni sözleşmelerin yakında imzalanabileceğini sözlerine ekledi.

Novak, iki ülkenin petrol, doğalgaz ve petrokimya sektörlerinde, ayrıca otomobil üretimi ve servisinde ikili işbirliğini genişletebileceğini kaydetti.