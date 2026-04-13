İran ve Suudi Arabistan Bakanları Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, bölgedeki son gelişmeler ile Pakistan'da yapılan ancak sonuç alınamayan İran-ABD görüşmelerini ele aldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Erakçi ile Bin Ferhan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının, görüşmenin içeriğine ilişkin ilerleyen saatlerde daha detaylı bir açıklama yayımlayacağı bildirildi.