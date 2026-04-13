İran ve Suudi Arabistan Bakanları Görüştü

13.04.2026 13:12
Erakçi ve Bin Ferhan, bölgesel gelişmeleri ve sonuçsuz İran-ABD görüşmelerini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, bölgedeki son gelişmeler ile Pakistan'da yapılan ancak sonuç alınamayan İran-ABD görüşmelerini ele aldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Erakçi ile Bin Ferhan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki bakanın, bölgedeki son gelişmeler ve İslamabad'da yapılan ancak sonuçsuz kalan İran-ABD temasları hakkında görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığının, görüşmenin içeriğine ilişkin ilerleyen saatlerde daha detaylı bir açıklama yayımlayacağı bildirildi.

Kaynak: AA

