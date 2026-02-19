İran ve Suudi Arabistan'dan Müzakere Değerlendirmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD ile devam eden müzakere süreci ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi ve Bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında Erakçi, mevkidaşına, Cenevre'de gerçekleştirilen İran-ABD nükleer müzakerelerin ikinci turuna ilişkin bilgi verdi.

Bin Ferhan ise müzakere sürecinin sonuç alınana kadar devam ettirilmesinin önemine değindi.

İran-ABD müzakere süreci

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren savaş nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasının ardından taraflar, Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan ilk turun ardından görüşmeleri Avrupa'ya taşıyarak Cenevre'de ikinci tur görüşmeleri tamamladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre'deki müzakerelere ilişkin, "Bundan sonra izleyeceğimiz yol ve muhtemel bir anlaşmanın metnine gireceğimiz bir dizi ilke üzerinde genel bir anlaşmaya vardık. İki tarafın olası bir anlaşmanın metinleri üzerinde çalışması, metinleri karşılıklı olarak paylaşması ve üçüncü tur görüşmeler için başka bir tarih belirlemesi konusunda mutabık kalındı." ifadesini kullanmıştı.