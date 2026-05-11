İran ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistan arabuluculuğunda devam eden ABD-İran görüşmelerine ilişkin son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi ve Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan arabuluculuğunda ABD ile İran arasında devam eden diplomatik sürece ilişkin son gelişmelerin ele alındığı görüşmenin detayına ilişkin ise bilgi verilmedi.