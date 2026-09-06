İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'nı telefonla görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki sorunlar ve bölgesel istikrar için diplomatik çabaları ele aldı. İki bakan, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri de değerlendirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, başta Hürmüz Boğazı olmak üzere bölgesel gelişmeler ile diplomatik girişimleri görüştü.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların mevcut durumu değerlendirildi.
Erakçi ve Bin Ferhan, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sorunların çözümüne yönelik diplomatik girişimler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA
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