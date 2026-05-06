İran ve Umman\'dan Bölgesel Görüşmeler

06.05.2026 03:29
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman Sultanı ile bölgede diyalog ve diplomasi üzerine görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, bölgedeki son gelişmeleri ve Tahran'ın bölgesel gelişmelere ilişkin vizyonunu görüştü.

Erakçi, Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayan ziyaretinin ikinci ayağı Umman'da temaslarını sürdürüyor.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Sultan Bin Tarık, Erakçi'yi başkent Maskat'taki Bereke Amir Sarayı'nda kabul etti.

Bölgedeki son gelişmeler, arabuluculuk çabaları ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik girişimlere ilişkin istişarelerde bulunulan görüşmede, Umman Sultanı Bin Tarık, söz konusu gelişmeler konusunda İran tarafının görüşleri hakkında bilgi aldı.

Umman Sultanı Bin Tarık, İran Dışişleri Bakanı Erakçi'ye bu çabaların kalıcı siyasi çözüme ulaşma olasılığını artıracak ve krizlerin bölge halkları üzerindeki etkilerini azaltacak şekilde nasıl ileriye taşınabileceğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Bin Tarık, sorunların ele alınmasında diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesinin önemini vurgulayarak, bunun barışın pekiştirilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Erakçi ise ülkesinin mevcut bölgesel zorluklara rağmen diyalog çabalarının desteklenmesi, bölgenin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine ilişkin Bin Tarık liderliğindeki Umman'ın tutumunu takdir etti.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere dün Umman'ın başkenti Maskat'a gelmişti. Erakçi'nin, Umman ziyaretinin ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere tekrar Pakistan'a dönmesinin planlandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

