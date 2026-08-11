İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı için yeni rota
İran, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği için Umman ile yeni bir rota müzakere ediyor.
TAHRAN, 11 Ağustos (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 10 Ağustos 2026.
Bekayi pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğine yönelik yeni bir rota belirlemek amacıyla yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bekayi, su yolunda sağlanan denizcilik hizmetleri için ücret alınması gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)
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