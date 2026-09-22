İran ve Yunanistan dışişleri bakanları New York'ta bölgesel meseleleri görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis iki ülke ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi ve Yerapetritis, New York'ta bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Erakçi görüşme sırasında, iki ülke arasındaki derin ilişkilere atıf yaparak, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.???????

Yerapetritis ise, ikili görüşmelerin devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin çatışmaların çözümü noktasında diplomasiye verdiği önemin altını çizdi???????.