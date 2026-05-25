İran’da, “son protestolar” sırasında şiddet olaylarına liderlik ettiği ve terör eylemlerine karıştığı suçlamasıyla idama mahkum edilen Abbas Ekberi Feyzabadi’nin cezası infaz edildi.
İran Yargı Erki’ne bağlı Mizan Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Feyzabadi’nin idam cezası sabah erken saatlerde yerine getirildi.
Haberde, Feyzabadi’nin İsfahan eyaletindeki protestolar sırasında emniyet güçleri ile kamu binalarına yönelik saldırılara liderlik ettiği öne sürüldü.
İran Yargı Erki, söz konusu saldırılarla bağlantılı olduğunu belirttiği bazı görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.
Son Dakika › Güncel › İran'da protesto lideri idam edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?