İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

30.03.2026 19:38
NATO Sözcüsü Allison Hart, bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." ifadesini kullandı.

NATO: GEREKLİ OLANI YAPACAĞIZ

İran’dan ateşlendiği belirlenen bir balistik mühimmat daha Türk hava sahasında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Olaya ilişkin NATO'dan da ilk açıklama geldi. NATO Sözcüsü Allison Hart, "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." mesajını paylaştı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; balistik mühimmatın Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren gerekli müdahalenin gerçekleştirildiği vurgulandı. Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemlerinin devreye girerek tehdidi bertaraf ettiği ifade edildi.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI TEDBİRLER ALINIYOR"

Açıklamada, Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığı belirtildi. Bölgedeki gelişmelerin milli güvenlik önceliğiyle yakından takip edildiği vurgulandı.

Yapılan açıklama şu şekilde: "İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

İRAN'DAN ATEŞLENEN 4. FÜZE

Öte yandan; 4 Mart'ta Hatay, 9 Mart'ta Gaziantep semalarında İran'dan ateşlenen füzeler düşürülmüştü. 13 Mart'ta etkisiz hale getirilen 3. füzeye ilişkin ise MSB'den, "Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir" açıklaması yapılmış, konum bilgisi verilmemişti.

    Yorumlar (10)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    onların füzesi varsa doları varsa bizim allahimiz var. 24 13 Yanıtla
    199715 199715:
    Füzeyi NATO düşürdü kardeşim. Allah diyor ki size ben akıl verdim, daha iyisini yapan kazanır diyor... Sen de tekrar topu ona atarsan hoş olmuyor...İstersen sınamaya kalkma. 26 0
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Allah insana beyin vermiş. Ama bazılarının saman dolu. 0 0
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bizimkilerin motorumu yok. 22 5 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    nATO’da güvenmiyorum ben. Amerika başta tam düşmanlık Amerika’dır ondan sonra İsrail 20 0 Yanıtla
  • Srt15920 Srt15920:
    nato nerden savunuyor,bizim yokmu savunma refleksimiz ,bilen varmi 8 3 Yanıtla
    omerp571 omerp571:
    turkiye NATO üyesi turkiye savaş ilan iden 32 NATO üyesine savaş ilan etmiş olur. 1 0
  • erkan zengin erkan zengin:
    Aynı aynı terane gereken uyarılar yapıldı felan filan 2 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
