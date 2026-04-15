İranlı Akademisyen İsfendiyari Serbest Bırakıldı

Fransa'da Filistin'i destekleyen görüşleri nedeniyle tutuklanan İranlı kadın akademisyen Mehdiye İsfendiyari, Tahran'ın tutuklu 2 Fransız vatandaşını salıvermesinin ardından serbest bırakılarak ülkesine döndü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsfendiyari, Fransa ile tutuklu takası kapsamında serbest bırakılmasının ardından ülkeye geldi.

Fransa'da yaşayan 39 yaşındaki İranlı akademisyen İsfendiyari, tutuklanmadan önce Lyon Lumiere Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu.

Fransız polisi, 28 Şubat 2025 sabahı Lyon kentindeki kız kardeşinin evine baskın düzenleyerek İsfendiyari'yi gözaltına almıştı. Gözaltına alındıktan sonra uzun süre kendisinden haber alamayan ailesi, İranlı yetkililere haber vermişti. Fransız yargı makamları, daha sonra Nisan 2025'te İsfendiyari'nin Paris banliyölerindeki Freshness Hapishanesi'nde tutulduğunu doğrulamıştı.

İsfandiyari'nin kız kardeşi Zehra İsfendiyari, kız kardeşinin gözaltına alınırken başörtüsünün zorla çıkarıldığını ve Filistin yanlısı görüşleri nedeniyle hücre hapsinde tutulduğunu söylemişti.

Paris Savcılığı, İranlı akademisyeni Gazze'de yaklaşık 3 yıldır soykırıma devam eden İsrail'e karşı sosyal medyadan Hamas'ı desteklemekle suçlamıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade, İsfendiyari'nin Fransa ile tutuklu takası kapsamında serbest bırakılması için çalışmalar yapıldığını bildirmişti.

İran'ın Fransa'da tutuklanan bir vatandaşının serbest bırakılması ve Paris'in Uluslararası Adalet Divanı'nda İran aleyhindeki şikayetini geri çekmesi karşılığında "casusluk" suçlamasıyla tutuklu 2 Fransız vatandaşını 7 Nisan'da serbest bıraktığı bildirilmişti.

Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris, Tahran'a Mayıs 2022'de yaptıkları gezi sırasında gözaltına alınmış ve casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.