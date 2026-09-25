İranlı Bakan Erakçi, Avrupa'dan İran'a yönelik saldırıları kınamasını istedi - Son Dakika
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İranlı Bakan Erakçi, Avrupa'dan İran'a yönelik saldırıları kınamasını istedi

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BM Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de Polonya ve İspanya mevkidaşlarıyla görüştü. Görüşmede Hürmüz'deki güvensizliği ABD'nin saldırgan eylemlerine bağlayan Erakçi, Avrupa ülkelerinden İran'a yönelik saldırıları kınamasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Polonyalı ve İspanyalı mevkidaşlarıyla ikili ilişkileri değerlendirerek fikir alışverişinde bulundu.

Bölgedeki güncel meseleler ile gelişmeler hakkında açıklama yapan Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin "ABD'nin saldırgan eylemlerinden" kaynaklandığını ifade etti.

Avrupa ülkelerinin, İran'a karşı saldırıyı ve bu sırada işlenen suçları kınamada "ilkeli bir tutum benimsemesinin önemini" vurgulayan Erakçi, tüm ülkelerin saldırıları kınamasını istedi.

İsrail'in "Filistin'de sürdürdüğü işgal ve soykırım ile bölgedeki saldırgan tavırlarını" hatırlatan Erakçi, tüm hükümetlerin bu saldırganlıkları durdurma ve İsrailli suçluları "hesap verebilir hale getirme" sorumluluğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA
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