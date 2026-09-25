İranlı diplomat Esedi, Netanyahu'nun BM değil mahkemede konuşmasını istedi - Son Dakika
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İranlı diplomat Esedi, Netanyahu'nun BM değil mahkemede konuşmasını istedi

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BM 81. Genel Kurulu'nda İran'ı temsil eden diplomat Nasır Esedi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM'de değil mahkemede konuşması gerektiğini söyledi. Esedi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararını anımsattı; Netanyahu hem salonda hem dışarıda protesto edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda İran'ı temsil eden üst düzey diplomatlardan Nasır Esedi, "savaş suçlusu" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM kürsüsünde değil, mahkeme salonunda konuşması gerektiğini söyledi.

Netanyahu'ya BM kürsüsünde konuşma yapma hakkı verilmesine tepki gösteren Esedi, "BM barışı muhafaza etmek ve adaleti tesis etmek için kuruldu, savaş suçlularına konuşmalarına platform sunmak için değil." ifadelerini kullandı.

Uluslarası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu yakkında yakalama kararı çıkardığını anımsatan Esedi, Netanyahu'nun BM kürsüsünde değil mahkeme salonunda konuşması gerektiğini vurguladı.

Netanyahu hem salonda hem dışarda protesto edildi

Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurul konuşması sırasında çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına ve Suriye ile Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Netanyahu, Genel Kurulundaki konuşması sırasında dışarıda toplanan büyük kalabalıklar tarafından da protesto edildi.

Filistin destekçisi göstericiler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra bölge ülkelerine karşı da saldırgan politikasına devam eden Netanyahu'nun BM'de konuşma yapmasının "adil olmadığını" vurguladı.

Yüzlerce aktivistin bir araya geldiği kalabalık, hep bir ağızdan "Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız" sloganları attı.

Kaynak: AA
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