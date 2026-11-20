İran Hatemu'l Enbiya Karargahı Komutanı Abdulrıza Abed, ülkesinin altyapısını hedef alabilecek olası saldırılara kesin karşılık vereceğini belirtti.

İran basınında yer alan haberlere göre Abed, ABD'nin İran'daki barajlara yönelik saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu tehditlerin ciddiye alınmaması gerektiğini savunan Abed, ülkesinin altyapısını hedef alan herhangi bir saldırıya kararlılıkla karşılık vereceğini vurguladı.

Abed, İran'ın 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda zarar gören altyapı tesislerini hızla onarabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, olası saldırılarda meydana gelebilecek hasarlara müdahale için gerekli ekipmanların hazır bulunduğunu ifade etti.