İranlı Rızai, Avrupa'ya savaş ve terörün bedeli var, ödeme sırası sizde dedi - Son Dakika
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İranlı Rızai, Avrupa'ya savaş ve terörün bedeli var, ödeme sırası sizde dedi

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Muhsin Rızai, X paylaşımında Avrupa ülkelerine hitaben İsrail'in 'kirli işleri'yle geçmişte övündüklerini öne sürdü. Rızai, savaş ve terörün bedeli olduğunu belirterek ödeme sırasının Avrupa'da olduğunu söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail'in "kirli işleri" ile övündüğünü savunarak, "Savaşın ve terörün bir bedeli var, şimdi bedel ödeme sırası sizde." yorumunda bulundu.

Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Avrupa ülkelerine seslendi.

Avrupa ülkelerinin bir zamanlar İsrail'in "kirli işleri" ile övündüğünü dile getiren Rızai, "Bugün ise İran'la savaşın kendisine milyarlara mal olmasından şikayetçiler. Savaş suçlarını alkışlarken, bunun faturasının size de çıkacağını düşünmemiş miydiniz? Savaşın ve terörün bir bedeli var. Şimdi ödeme sırası sizde." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, daha önce yaptığı açıklamada, "Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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