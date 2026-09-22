İranlı yetkili, Hürmüz'ü 7 günde açma teklifinin ABD'ye iletildiğini iddia etti - Son Dakika
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İranlı yetkili, Hürmüz'ü 7 günde açma teklifinin ABD'ye iletildiğini iddia etti

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İranlı yetkili, ABD deniz ablukasını kaldırıp diplomasiye dönerse İran'ın Hürmüz'ü 7 günde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a ilettiğini iddia etti. Teklifin arabulucularla ulaştırıldığını ve kalıcı ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılmasını önerdiğini söyledi.

İran'ın, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a ilettiği iddia edildi.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir hükümet yetkilisi, teklifin arabulucular aracılığıyla ABD'ye ulaştırıldığını ve iki ülke arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasının önerildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşme talebine işaret eden İranlı yetkili, Trump ile herhangi bir görüşme olasılığı bulunmadığını ancak iki ülke arasında bir anlaşma ihtimali olabileceğini ifade etti.

"Anlaşmaya doğru ilerleme olasılığı var." diyen yetkili, ancak diplomasinin ilerlemesi için Washington'ın "ciddiyet ve kararlılık" göstermesi gerektiğini söyledi.

Washington'dan müzakerelere geri dönmesi ve İran'a uyguladığı deniz ablukasını sona erdirmesini beklediklerini ifade eden İranlı yetkilinin açıklamasına göre, bu adımlar atılırsa İran, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya ve müzakere masasına dönmeye hazır.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 19 Eylül'deki bir açıklamasında, Tahran'ın savaşı sona erdirebilecek müzakereye yeniden başlamak için Washington'a 7 şart sunduğunu belirtmişti.

Rızai, "Savaşın son bulması için İran'ın şartlarını kabul etmek ABD'nin yararınadır. Savaşa tam olarak hazırız." demişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İranlı yetkili, Hürmüz'ü 7 günde açma teklifinin ABD'ye iletildiğini iddia etti - Son Dakika
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