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İranlı yetkili: Tebriz'deki hava kirliliğinde termik santralde kullanılan mazot etkili - Son Dakika
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İranlı yetkili: Tebriz'deki hava kirliliğinde termik santralde kullanılan mazot etkili

İran Doğu Azerbaycan Çevre Koruma Müdürü Şehnam Eşteri, Tebriz kentindeki hava kirliliğinde termik santralde yakıt olarak mazot kullanılmasının etkin olduğunu söyledi. Eşteri, hava kalitesi izleme istasyonlarının verilerinin de bu durumu doğruladığını belirtti.

İranlı yetkili: Tebriz\'deki hava kirliliğinde termik santralde kullanılan mazot etkili
31.12.2023 - 13:11,
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İran Doğu Azerbaycan Çevre Koruma Müdürü Şehnam Eşteri, Tebriz kentindeki hava kirliliğinde termik santralde yakıt olarak mazot kullanılmasının etkin olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan, Eşteri Tebriz'de hava kirliliğinde yaşanan artışa dikkati çekti.

Eşteri, "Tebriz'deki hava kirliliğinde termik santralde yakılan mazotun önemli etkisi var." dedi.

Hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerin bu durumu doğruladığını belirten İranlı yetkili, kış aylarında evlerde yoğun bir şekilde doğal gaz kullanılması nedeniyle termik santralde mazot kullanıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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Azerbaycan, Tebriz, İran, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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