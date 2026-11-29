İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları kınamadığı sürece, saldırıya uğrayan veya saldırı tehdidi altındaki tesislerde denetim talebinde bulunamayacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre İslami, UAEA'nın İran'daki nükleer tesislerde denetim yapma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın nükleer tesislerini gizli faaliyet yürütmek amacıyla yer altında inşa ettiği yönünde uluslararası kamuoyunda bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten İslami, tesislerin yer altına inşa edilmesinin gizlilik amacı taşımadığını, ABD ve İsrail'in son 30 yılda olduğu gibi gerçekleştirebileceği saldırılara karşı koruma sağlamayı amaçladığını ifade etti.

İslami, UAEA'nın İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları kınamadığı sürece ajans müfettişlerinin saldırıya uğrayan veya saldırı tehdidi altındaki tesislerde denetim talebinde bulunamayacağını vurguladı.

İranlı yetkili ayrıca, önceki süreçte İran'ın nerede bulunursa bulunsun tüm nükleer tesislerinin UAEA denetimi altında olduğunu belirtti.