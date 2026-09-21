İranşehr'de güvenlik güçlerine saldırıda güvenlik görevlisi öldü, 3 kişi yaralandı

İranşehr'de güvenlik güçlerine saldırıda güvenlik görevlisi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sistan ve Beluçistan Polis Merkezi, İranşehr'de güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu bir güvenlik görevlisinin öldüğünü, üç kişinin yaralandığını açıkladı. Bezman-İranşehr arasında devriye gezen emniyet güçlerine silahlı grup ateş açtı; ayrıntılar sonra açıklanacak.
TAHRAN (AA) – Sistan ve Beluçistan Polis Merkezi, İranşehr kentinde güvenlik güçlerini taşıyan araca ateş açılması sonucu bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sistan ve Beluçistan Polis Merkezi, İranşehr kentinde güvenlik güçlerine ateş açıldığını belirtti.
Bezman ile İranşehr kentleri arasında devriye görevi yapan emniyet güçlerine silahlı bir grup tarafından açılan ateş sonucu Ali Rıza Mehrabi isimli bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.
Saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sona açıklanacağı duyuruldu.
Kaynak: AA
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