İrbid\'deki Yeni Cami Demirci\'nin Eseri

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Ürdün'ün İrbid kentinde yeni inşa edilen caminin ahşap dekorasyonu ve halıları, Demircili firma tarafından yapıldı.

Nabell Abdullah Camisi için Demirci'de dokunan Selçuklu motiflerindeki 500 metrekarelik halının döşemesi gerçekleştirildi.

Caminin ahşap dekorasyon, mermer, ısıtma gibi işleri de aynı firma tarafından tamamlandı.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Metin Kıran, Demirci'nin cami ve otel halıcılığının yanı sıra cami ahşapları alanında da önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.