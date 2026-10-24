İrfan Kabaloğlu, Ankara'daki genel kurulda TES-İŞ Genel Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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İrfan Kabaloğlu, Ankara'daki genel kurulda TES-İŞ Genel Başkanlığına yeniden seçildi

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İrfan Kabaloğlu, Ankara\'daki genel kurulda TES-İŞ Genel Başkanlığına yeniden seçildi
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TES-İŞ'in 13. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı ve İrfan Kabaloğlu oyların çoğunluğunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi. Kabaloğlu, enerji işçilerinin ağır ve çok tehlikeli şartlarda çalıştığını belirterek emeklerinin karşılığını alması gerektiğini söyledi.

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanlığına yeniden İrfan Kabaloğlu seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, TES-İŞ Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Kurulda oyların çoğunluğunu alan Kabaloğlu, yeniden TES-İŞ Sendikası Genel Başkanlığına getirildi.

Genel Kurulda konuşan Kabaloğlu, geride kalan dört yıllık dönemde yürütülen sendikal mücadeleyi değerlendirerek çalışma hayatının temel sorunlarına ve gelecek dönemin önceliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji işçilerinin, ülkenin dört bir yanında ağır ve çok tehlikeli şartlarda, büyük fedakarlıklarla çalıştığını belirten Kabaloğlu, enerji işçilerinin emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığını alması gerektiğini ifade etti.

Kabaloğlu, kamu ve özel sektörde imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle elde edilen kazanımlara değindi.

Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında, santrallerde, özel sektör işyerlerinde, sulama birliklerinde ve enerji işkolunun tamamında yapılan çalışmaları ve yaşanan sıkıntıları iyi bildiğini ifade eden Kabaloğlu, üyelerin haklarını korumak, TES-İŞ'i daha güçlü yarınlara taşımak ve taban eğitimlerini sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiAnkaraGüncelSon Dakika

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