İrfan Kabaloğlu, Ankara\'daki genel kurulda TES-İŞ Genel Başkanlığına yeniden seçildi

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanlığına yeniden İrfan Kabaloğlu seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, TES-İŞ Sendikası 13. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Kurulda oyların çoğunluğunu alan Kabaloğlu, yeniden TES-İŞ Sendikası Genel Başkanlığına getirildi.

Genel Kurulda konuşan Kabaloğlu, geride kalan dört yıllık dönemde yürütülen sendikal mücadeleyi değerlendirerek çalışma hayatının temel sorunlarına ve gelecek dönemin önceliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji işçilerinin, ülkenin dört bir yanında ağır ve çok tehlikeli şartlarda, büyük fedakarlıklarla çalıştığını belirten Kabaloğlu, enerji işçilerinin emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığını alması gerektiğini ifade etti.

Kabaloğlu, kamu ve özel sektörde imzalanan toplu iş sözleşmeleriyle elde edilen kazanımlara değindi.

Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında, santrallerde, özel sektör işyerlerinde, sulama birliklerinde ve enerji işkolunun tamamında yapılan çalışmaları ve yaşanan sıkıntıları iyi bildiğini ifade eden Kabaloğlu, üyelerin haklarını korumak, TES-İŞ'i daha güçlü yarınlara taşımak ve taban eğitimlerini sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.