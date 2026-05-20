İrlanda Bakanı'ndan İsrail'e Kötü Muamele Tepkisi

McEntee, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürüldüğü ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmasına tepki gösterdi.

McEntee, yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na götürüldüğü ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmasına tepki gösterdi.

Ben-Gvir'in paylaştığı görüntüler karşısında dehşete düştüğünü belirten McEntee, "Görüntülerde, İrlanda vatandaşlarının da aralarında bulunduğu Küresel Sumud Filosu katılımcılarının yasa dışı şekilde gözaltında tutulduğu ve kendilerine hiçbir şekilde onura ve saygıya uygun muamele edilmediği görülüyor." ifadelerini kullandı.

McEntee, İrlanda'nın Tel Aviv Büyükelçisi'ni konuyla ilgili görevlendirdiğini belirterek, "Büyükelçi talimatım üzerine İrlanda vatandaşlarının tamamının güvenliği ve refahının korunacağına ve uluslararası hukuk kapsamında hak ettikleri tüm korumalardan yararlanacaklarına dair derhal güvence talep etmiştir. Ayrıca, kendilerinin derhal serbest bırakılmasını da talep ettim." bilgisini verdi.

Bakan McEntee, tüm aktivist ve ailelerin gerekli yardımı ve konsolosluk desteğini alacağını kaydetti.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.