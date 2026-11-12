İrlanda Başbakanı Martin, Ukrayna görüşmelerinde AB'nin 27 üyesinin ortak sesini istedi - Son Dakika
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İrlanda Başbakanı Martin, Ukrayna görüşmelerinde AB'nin 27 üyesinin ortak sesini istedi

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İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde AB'yi kimin temsil edeceğinde 27 üye ülkenin ortak ve tutarlı bir sese ihtiyaç duyduğunu söyledi. Martin, Dublin'deki AST zirvesi öncesi Moskova ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini belirtti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde Avrupa Birliği'ni (AB) kimin temsil edeceği konusunda 27 üye ülkenin üzerinde uzlaştığı ortak ve tutarlı bir sese açıkça ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Martin, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının Avrupa ülkeleri arasında enerji, güvenlik, teknoloji ve ekonomi alanlarında işbirliğini güçlendirmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomatik girişimleri değerlendiren Martin, AB'nin müzakerelerde ortak bir sesle temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Martin, "Bu görüşmelerde AB'yi kimin temsil edeceği konusunda 27 AB üyesinin üzerinde uzlaştığı ortak ve tutarlı bir sese açıkça ihtiyaç var." dedi.

ABD'nin arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yürütülen görüşmelere değinen Martin, olası esir takasının önemli bir gelişme olabileceğini ve Moskova ile iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini belirtti.

Martin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner'ın bu konudaki çalışmalarının önemine dikkati çekerek, Rusya'nın barışçıl çözüm konusunda tutumunu değiştirip değiştirmediğinin henüz belli olmadığını ifade etti.

İrlanda Başbakanı Martin, "Şimdiye kadarki görüşümüz, Rusya'nın bu çatışmanın barışçıl çözümüne gerçek bir ilgi göstermediği yönündeydi. Bunun değişip değişmediğini zaman gösterecek." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Avrupa liderlerini BAE'deki görüşmeler hakkında bilgilendirmesinin beklendiğini aktaran Martin, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği desteğin önemini vurguladı.

Gazze'ye insani yardımların engellenmesine tepki

Gazze'deki insani duruma ilişkin olarak da Avrupa'nın Filistin'e en fazla insani yardım sağlayan taraf olduğunu savunan Martin, ancak yardımların Gazze'ye ulaştırılmasında ciddi engeller olduğunun altını çizdi.

Martin, "Hayati öneme sahip insani yardımların Gazze'ye girişinin bu ölçüde engellenmesi kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden şiddet eylemlerine de tepki gösteren Martin, bunların AB'nin üzerinde uzlaştığı iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehlikeye attığını kaydetti.

Kaynak: AA
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