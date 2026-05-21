İrlanda Başbakanı'ndan AB'ye İsrail Uyarısı
İrlanda Başbakanı'ndan AB'ye İsrail Uyarısı

21.05.2026 16:40
Micheal Martin, AB-İsrail anlaşmasının askıya alınmasını talep etti ve aktivistlere kötü muameleye dikkat çekti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması gerektiğini belirterek, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelenin AB Zirvesi'nde ele alınmasını istedi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'nin haberine göre AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya bir mektup yazan Martin, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu üyelerine yönelik kötü muamelesinin 18-19 Haziran'daki AB Zirvesi'nin gündemine alınması talebini iletti.

Martin, filodaki aktivistlerin uluslararası sularda hukuka aykırı olarak alıkonulması nedeniyle AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen askıya alınması çağrısında da bulundu.

İsrail'le ilişkilerin "Her şey normalmiş gibi" sürdürülemeyeceğinin altını çizen Martin, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in filodaki aktivistlere yönelik hareketlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Martin, İsrail'in uluslararası normlara yönelik kayıtsızlığının arttığını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğunu ifade etti.

Gazze'de ateşkese rağmen hala insani şartların kötü olduğunu ve ölümlerin sürdüğünü de hatırlatan Martin, İsrail'in iki devletli çözümü zedeleyecek adımlarına da devam ettiğine dikkati çekti.

Martin, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasası, Kudüs'teki Hristiyan topluma yönelik baskıları ve Lübnan'daki saldırılarının AB'nin temel değer ve prensiplerine aykırı olduğuna da işaret etti.

Kaynak: AA

