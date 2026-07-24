İrlanda'da Patlayıcı Yüklü Araç Durduruldu

İrlanda'da, Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'da bir saldırıda kullanılmak üzere götürüldüğü değerlendirilen patlayıcı yüklü araç durduruldu.

Ülke basınındaki haberlere göre, İrlanda polisi, muhalif cumhuriyetçi grupların faaliyetlerine yönelik operasyon kapsamında, 22 Temmuz Çarşamba günü Kuzey İrlanda sınırına doğru ilerleyen bir aracı durdurdu.

Olayla ilgili aracın sürücüsü olan 20'li yaşlarında bir kadın gözaltına alındı, 40'lı yaşlarında bir erkek de daha sonra yakalandı.

İrlanda Polis Teşkilatı Komiseri Justin Kelly, araçta patlayıcı düzenek bulunduğunu doğrulayarak, ele geçirilen patlayıcıyı "son derece önemli" olarak nitelendirdi.

Komiser Kelly, "Bu bir patlayıcı cihazdı ve ciddi hasara yol açmış ya da yol açabilirdi. Bu nitelikteki herhangi bir ele geçirme gerçekten endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, Kelly, aracın durdurulmasının "rastgele kontrol" olmadığı, "istihbarat bilgilerine dayalı operasyon" olduğunun da altını çizdi.

"Bu, bir süre daha karşı karşıya kalmaya devam edeceğimiz bir tehdit"

Kelly, İrlanda adasındaki çatışmaları ve terörü sona erdiren 1998 tarihli Belfast Anlaşması'nı (Hayırlı Cuma Anlaşması) kabul etmeyen küçük bir muhalif cumhuriyetçi azınlığın bulunduğunu belirterek, bu kişilerin silahları ve patlayıcıları kullanım dışı bırakmadığını ve silahsızlanma sürecini tamamlamadığını söyledi.

Bu tehditle mücadele etmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Kelly, "Bu kişilerden oluşan küçük bir azınlık var, ben onları radikalleşmiş cumhuriyetçiler olarak tanımlarım. Bu, bir süre daha karşı karşıya kalmaya devam edeceğimiz bir tehdit." ifadelerini kullandı.

İrlanda kamu yayıncısı RTE'ye konuşan polis kaynakları, patlayıcının güç ünitesi, fünye ve askeri sınıf patlayıcı içerdiğini bildirdi.

Polis kaynakları, patlayıcının Kuzey İrlanda'da düzenlenmesi planlanan bir saldırıda "araç altı bombası" olarak kullanılmasının değerlendirildiğini aktardı.