İrlanda'dan UCM Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika
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İrlanda'dan UCM Yaptırımlarına Tepki

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İrlanda, ABD'nin UCM Başkanı ve yetkililerine yönelik yaptırımlarına derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

İrlanda, ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ve Mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'ye yönelik yaptırımlarından "derin üzüntü" duyduğunu bildirdi.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, UCM yetkililerine yönelik yaptırım kararlarına ilişkin açıklama yaptı.

"İrlanda, ABD'nin UCM Başkanı Akane ve üst düzey bir dava avukatına yönelik son yaptırımlarını derin üzüntüyle karşılamaktadır. UCM'ye yönelik önlemlerin tırmanması, adalet arayan en savunmasız mağdurlara zarar vermekten başka işe yaramamaktadır." ifadeleri kullanılan açıklamada, İrlanda'nın UCM'nin yanında yer aldığı ve Mahkemenin bağımsızlığını korumaya kararlı olduğu vurgulandı.

ABD, UCM Başkanı Akane'yi ve bir yetkiliyi yaptırım listesine aldı

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu kararın ardından ABD, Haziran 2025'te UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almış, Ağustos 2025'te ise "İsrail aleyhindeki tutumları" gerekçesiyle UCM üyesi 4 isme daha yaptırım uygulamıştı.

Washington, 18 Ağustos'ta aldığı kararla UCM Başkanı Japon yargıç Tomoko Akane ile mahkemenin üst düzey yetkililerinden Abdoulaye Seye'yi de yaptırım listesine eklemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'yi birçok kez eleştirerek müttefik ülkelere "UCM'den çekilmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İrlanda'dan UCM Yaptırımlarına Tepki - Son Dakika

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