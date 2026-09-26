İrlanda oyuncuları, İsrail maçında Gazze için siyah kol bandı takmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İrlanda oyuncuları, İsrail maçında Gazze için siyah kol bandı takmayı planlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FAI Başkanı David Courell, İrlanda'nın yarın İsrail ile oynayacağı maça çıkacağını doğruladı. Oyuncuların Gazze'de ölenler için siyah kol bandı takmayı planladığını, İsrail maçı gelirinin bağışlanacağını ve bir oyuncunun kadrodan çıkmak istediğini söyledi.

İrlandalı futbolcular, "soykırımcı" İsrail'e karşı yarın oynayacakları UEFA Uluslar Ligi maçına, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıkmayı planlıyor.

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) Başkanı David Courell, düzenlediği basın toplantısında, İrlanda Milli Futbol Takımı'nın yarın Macaristan'ın Debrecen kentinde İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçına çıkacağını doğruladı.

Maça çıkacak oyuncuların bazı talepleri olduğunu belirten Courell, "Oyuncular, İsrail'e karşı oynanacak maçta siyah kol bandı takarak Gazze'deki çatışmalarda yitirilen tüm canları anmayı planlıyor." bilgisini verdi.

Courell, "Bunun yanı sıra takımımız, maç öncesi seremoninin bazı bölümlerine katılmayacak. Oyuncularımız, İsrail maçından elde edecekleri kazancı, federasyonumuz ise Avusturya karşılaşması gelirini hayır kurumlarına bağışlayacak." dedi.

İsrail maçı öncesinde bir oyuncunun kadrodan çıkarılma talebinde bulunduğunu doğrulayan Courell, "Bir oyuncumuz, İsrail ile yapılacak karşılaşmayla ilgili rahatsızlığını ve kadrodan çıkarılma niyetini teknik direktörümüze iletti." ifadesini kullandı.

İsrail'e karşı oynanacak maçlara çıkılıp çıkılmaması konusunda oyuncuların oylama yaptığını kaydeden Courell, oylamada maçların oynanması yönünde "çoğunluk" sağlandığını belirtti.

Federasyon açıklaması

İrlanda Milli Futbol Takımı'nın, İsrail ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlara, oyuncularla yapılan istişarelerin ardından çıkma kararı aldığı bildirildi.

İrlanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İrlanda'nın İsrail ile oynanacak 2026-27 UEFA Uluslar Ligi maçlarına çıkacağı doğrulandı.

Açıklamada, "Federasyon bu kararı, farklı görüşlere sahip olan ve çoğunluğu maçların oynanması gerektiği yönünde görüş bildiren İrlanda oyuncularıyla yapılan istişarelerin ardından aldı. Federasyon, ilgili tüm oyuncuların görüşlerine saygı duymakta ve bu karşılaşmalara ilişkin hassasiyetin farkındadır." denildi.

Maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda ciddi şüphelerin bulunduğu sabah saatlerinde, İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson ile bir oyuncunun katılımıyla bugün yapılması planlanan maç öncesi basın toplantısı, başlamasına 15 dakika kala ertelendi. İrlanda kalecisi Gavin Bazunu'nun da aralarında bulunduğu bazı oyuncuların maçtan çekilme isteğini dile getirdiğine yönelik haberler, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı konusunda soru işaretlerine yol açmıştı.

"Soykırıma karşı" oynanacak bir maç

İrlanda Milli Takımı orta saha oyuncusu Jason Knight, ülkesinin İsrail ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçına çıkmaması gerektiğini açıkça dile getiren ilk oyuncu olmuştu.

Knight, "Maçın oynanmaması gerektiğini düşünüyorum ama yine de oynanacak." diyerek karar verilmeden önce takımın daha kapsamlı görüşmeler yapacağını belirtmişti.

İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, İsrail ile karşılaşacak olmaktan rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Biz soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz. İsrail'e karşı oynuyoruz, İsrail'le oynamıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın ve 4 Ekim'de tarafsız sahada karşılaşacak.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıİsrailGüncelGazzeDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı 28 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 83 şüpheli yakalandı
BM Genel Kurulu’nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu kendi ülkesinde yerden yere vuruldu
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Husilere karşı seferberlik ve kapsamlı af açıkladı
Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu Şişli’de bir hafta önce sevgilisinden ayrılan 25 yaşındaki genç, yatağında ölü bulundu
Aydın’da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?
20:05
Salah’ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası’nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
Salah'ın ziyaret ettiği Kurtdere Yaylası'nda bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi
19:33
Üsküdar’da CHP’ye bir darbe daha Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
Üsküdar'da CHP'ye bir darbe daha! Eski belediye başkan yardımcısı partiden istifa etti
18:51
Bahçeli bir araya getirdi Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi’nde barıştı
Bahçeli bir araya getirdi! Sarallar ve Şahinler, MHP Genel Merkezi'nde barıştı
18:18
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül’de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
Irak koalisyon merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu, yabancı üs kalmayacak
17:50
Bakan Gürlek açıkladı Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek açıkladı! Fon soruşturmasında çok sayıda kişinin mal varlığı donduruldu
17:43
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Sokağı savaş alanına çevirdiler: 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 21:19:41. #.0.2#
SON DAKİKA: İrlanda oyuncuları, İsrail maçında Gazze için siyah kol bandı takmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei