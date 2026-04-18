İrlanda ve Türkiye İlişkileri Güçlenmeli

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'nın Bakanı Byrne, Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğunu ve devam etmesi gerektiğini belirtti.

İrlanda Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Bakanı Thomas Byrne, genel anlamda bakıldığında iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve bunun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Byrne, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İrlanda ve Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendiren Byrne, genel anlamda bakıldığında iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve bu ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Byrne, ticaret alanında da ilişkilerin çok iyi olduğunu dile getirerek, bu alandaki ilişkilerin daha da gelişmeye açık olduğuna işaret etti.

İki ülke arasında Avrupa Birliği (AB) süreci kapsamında farklılıklar olduğuna dikkati çeken Byrne, "Dostane ilişkileri olan ülkeler olarak birbirimize karşı sorunları çekinmeden dile getirebilmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Hem İsrail hem de Filistin'in barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için iki devletli çözüme inanıyoruz"

İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na ilişkin tartışmalara dair Byrne, "Çatışmaya katılan hiçbir uçağın, Shannon Havalimanı'na inişine izin verilmiyor. ABD ve İrlanda arasında bir anlaşma bulunuyor ve ABD, bu anlaşmaya tam olarak uymaktadır." ifadesini kullandı.

Byrne, İsrail ve Filistin konusunda da politikalarının "çok açık" olduğunu vurgulayarak, "Hem İsrail hem de Filistin'in barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için iki devletli çözüme inanıyoruz. İrlanda'nın neredeyse 50 yıldır izlediği politika budur. Batı dünyasında bu tür bir politikayı savunan ilk ülkelerden biriydik." diye konuştu.

"Üçlü kilit"

İrlanda'nın "üçlü kilit" sisteminden uzaklaşmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı beklemeden askeri müdahaleye katılabilmesine yol açıp açmayacağı sorusu üzerine Byrne, bunun kesinlikle doğru olmadığını ifade etti.

Byrne, İrlanda'nın tarafsız bir ülke olması nedeniyle barış misyonları dışında bir askeri faaliyete dahil olmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

İrlanda Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Bakanı Byrne, Birleşmiş Milletler'in hem uluslararası hukuk düzeninin hem de uluslararası barış ve güvenlik düzeninin önemli bir parçası olmaya devam ettiğini anlattı.

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın yalnızca "diyalog ve diplomasiyle" çözüleceği görüşünü paylaşan Byrne, bu sorunların savaş yoluyla asla çözülemeyeceğini ifade etti.

Byrne, "Yürütülen görüşmeleri, Pakistan ve Türkiye'nin bölgeye istikrar getirme çabalarındaki rolünü memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:08:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.