Irmakta Düşen Baba Kurtarılamadı - Son Dakika
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Irmakta Düşen Baba Kurtarılamadı

Irmakta Düşen Baba Kurtarılamadı
22.06.2026 18:42
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Altınordu'da kızıyla birlikte ırmak kenarında olan Barış Peker, dengesini kaybedip suya düştü.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kızının gözü önünde ırmağa düşen Barış Peker (50), olay yerine gelen dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Peker, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Sivas'tan eşinin memleketi Ordu'ya gelen Barış Peker, 10 yaşındaki kızıyla birlikte ırmak kenarına gitti. Bu sırada dengesini kaybederek suya düşen Peker'i gören kızı yardım istedi. Akıntıyla sürüklenen Peker gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Peker, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Barış Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Barış Peker, Altınordu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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