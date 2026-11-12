IRNA, Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentinin düşman saldırısına hedef olduğunu duyurdu

IRNA, Hürmüzgan eyaletindeki Sirik kentinin düşman saldırısına hedef olduğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, resmi kaynaklara dayanarak Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin kısa süre önce "düşman saldırısına" uğradığını bildirdi. Saldırının ayrıntıları ile olası can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin "düşman saldırısının hedefi olduğu" bildirildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın resmi kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti kısa süre önce "düşman saldırısına" uğradı.
Saldırının ayrıntılarına ve olası can kaybı ya da hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?