IRNA, Keşm Adası'nda art arda 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdi

IRNA, Keşm Adası'nda art arda 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda kısa aralıklarla art arda 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlamaların ada içinde bir noktada meydana gelmiş olabileceği değerlendirilirken, yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası'nda 5 patlama sesi duyulduğu bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'ndaki patlamalar kısa aralıklarla ve art arda meydana geldi.
Patlamaların şiddeti nedeniyle adanın içinde bir noktada meydana gelmiş olabilecekleri değerlendirilirken, bazı ada sakinlerinin gökyüzünde iki hava aracının uçtuğunu bildirdikleri belirtildi.
İranlı yetkililerden patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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