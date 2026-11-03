IRNA, Keşm Adası'nda art arda 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

IRNA, Keşm Adası'nda art arda 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda kısa aralıklarla art arda 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlamaların ada içinde bir noktada meydana gelmiş olabileceği değerlendirilirken, yetkililerden henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran'ın güneyindeki Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası'nda 5 patlama sesi duyulduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Keşm Adası'ndaki patlamalar kısa aralıklarla ve art arda meydana geldi.

Patlamaların şiddeti nedeniyle adanın içinde bir noktada meydana gelmiş olabilecekleri değerlendirilirken, bazı ada sakinlerinin gökyüzünde iki hava aracının uçtuğunu bildirdikleri belirtildi.

İranlı yetkililerden patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı Süper Lig’de inanılmaz bahis skandalı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016’daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, 2016'daki Galatasaray-Trabzonspor maçını işaret etti
Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar Bahçeli ailesini acı gününde yalnız bırakmadılar
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:56
İstanbul’da yol çöktü, taksi çukura düştü
İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 00:35:41. #.0.3#
SON DAKİKA: IRNA, Keşm Adası'nda art arda 5 patlama sesi duyulduğunu bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android