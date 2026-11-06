Ironman'de Suriye bayrağını taşıyan mühendis, ilk Suriyeli kadın olduğunu söyledi - Son Dakika
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Ironman'de Suriye bayrağını taşıyan mühendis, ilk Suriyeli kadın olduğunu söyledi

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Savaş yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan 50 yaşındaki Suriyeli mühendis, Ironman Dünya Şampiyonası'nda Suriye bayrağını taşıdı. Bu mesafede yarışan ilk ve tek Suriyeli kadın olduğunu söyleyen mühendis, 15 yıl sonra Şam Maratonu ile memleketine döndü.

Suriyeli mühendis Lama Arce, 15 yıllık gurbet hayatı boyunca savaşın yol açtığı psikolojik travmalarla koşu ve dayanıklılık sporları sayesinde mücadele etti ve uluslararası yarışmalarda ülkesini temsil etme hayalini gerçekleştirdi.

Devrik rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalan 50 yaşındaki elektronik mühendisi Arce, bir süre Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadıktan sonra Kanada'ya yerleşti.

Savaşın ve gurbet hayatının getirdiği zorluklarla başa çıkmak için koşmaya başlayan Arce, zamanla maraton ve "Ironman" gibi zorlu dayanıklılık yarışlarına katılarak önemli başarılara imza attı.

AA muhabirine konuşan Arce, sporun kendisi için yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda psikolojik iyileşme ve hayata yeniden tutunma aracı olduğunu söyledi.

Elektronik mühendisliği eğitiminin ardından bilgi teknolojileri yönetimi alanında yüksek lisans yaptığını belirten Arce, ülkesinden ayrıldıktan sonra yaşadığı zorlu süreçte koşunun hayatında önemli bir yer edindiğini anlattı.

Arce, "Suriye'den ayrıldıktan sonra spor, özellikle koşu, benim için bir nefes alma alanı oldu. Yaşanan kriz ve savaşın etkileriyle başa çıkmama yardımcı oldu." dedi.

Daha önce sporla fazla ilgilenmediğini belirten Arce, koşuya 5 kilometrelik mesafelerle başladığını, ardından 10 kilometrelik yarışlara ve maratonlara yöneldiğini ifade etti.

Arce, 40 yaşına geldiğinde 42 kilometrelik maraton koşmayı hedeflediğini, iki yıl süren düzenli antrenmanların ardından bu hedefine ulaştığını söyledi.

Uluslararası yarışlarda Suriye bayrağını taşıdı

Maratonların ardından yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan triatlon yarışlarına yöneldiğini belirten Arce, Kanada'da tam mesafe Ironman yarışına katıldığını anlattı.

Arce, "Yaklaşık 4 kilometre yüzdüm, 180 kilometre bisiklet sürdüm ve ardından 42 kilometre maraton koştum. Bu mesafede yarışan ilk ve halen tek Suriyeli kadın olduğumu biliyorum." diye konuştu.

Yaklaşık 12 yıldır uluslararası yarışlara katıldığını belirten Arce, Kanada vatandaşlığına sahip olmasına rağmen organizasyonlarda Suriye'yi temsil etmeyi tercih ettiğini aktardı.

Ülkesinin adını ve bayrağını uluslararası yarışlarda taşımanın kendisi için önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Arce, Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından bu hayalini gerçekleştirmenin ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Arce, Kanada, ABD ve Umman'da katıldığı üç yarı Ironman yarışının ardından Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Ironman Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını belirtti.

Yaklaşık 130 ülkeden 6 bin 500 sporcunun yer aldığı şampiyonada Suriye bayrağını taşımanın kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade eden Arce, şunları kaydetti:

"Diğer ülkelerden sporcuların bitiş çizgisini kendi bayraklarıyla geçtiğini gördüğümde içimde bir burukluk oluyordu. Ben de ülkemi temsil etmek ve Suriye bayrağını taşımak istiyordum. Dünya Şampiyonası'nda bunu başarmak benim için büyük bir gururdu."

Şam Maratonu, 15 yıl sonra ülkesine dönmesine vesile oldu

Arce, 15 yıl aradan sonra Suriye'ye dönmesinde Şam'da düzenlenen maratonun etkili olduğunu belirterek, organizasyonun dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Suriyelileri yeniden bir araya getirdiğini söyledi.

Maratona katılmak için ülkesine döndüğünü anlatan Arce, "Yarış sırasında kendimi Şam'ın sokaklarıyla yeniden buluşmaya gelmiş gibi hissettim. Bu etkinlik Suriye'ye yeniden ruh verdi, bizim de ülkemizle olan bağımızı güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

Şam Maratonu'nun organizasyonunu ve gönüllülerin çalışmalarını uluslararası yarışlarla kıyaslayan Arce, etkinliğin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yurt dışında yaşayan Suriyelilerin ülkelerinin yeniden kalkınmasına katkıda bulunması gerektiğini vurgulayan Arce, benzer spor organizasyonlarının daha fazla Suriyeliyi ülkelerine dönmeye teşvik edebileceğini dile getirdi.

Sporun bir lüks olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Arce, özellikle savaş ve krizlerden etkilenen toplumlarda insanların yaşadıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabileceğini söyledi.

Arce, koşunun hayatına yeniden yön vermesini sağladığını belirterek, "Koşunun bana nasıl yardımcı olduğunu gördüm. Yeniden hedefler belirlememi, bunları gerçekleştirebileceğimi ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlamamı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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