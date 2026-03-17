İş Bankası Müzesi'nde Ücretsiz Bayram Etkinlikleri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İş Bankası Müzesi'nde Ücretsiz Bayram Etkinlikleri

17.03.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatseverler, Ramazan Bayramı boyunca İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ni ücretsiz gezebilecek.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, ara tatili ve Ramazan Bayramı'nı sanatla iç içe geçirmek isteyen sanatseverleri konuk edecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sergileri keşfetmek, çocuk atölyeleri ve rehberli turlara katılmak isteyen ziyaretçiler, bayram sonuna kadar İstanbul'daki müzeyi ücretsiz gezebilecek.

Mekanın 4 ve 5. katlarında yer alan "Türk Resmini İzlemek" başlıklı kalıcı sergi, Türk resminin evrimini kronolojik ve tematik olarak sunarken, 2 ve 3. katlarda bulunan "Yan Yana" isimli süreli sergi ise Melahat-Eşref Üren'in ve Eren-Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor.

Ayrıca her ay Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan bir eserin müzede sergilendiği "Ayın Misafiri" bölümünde, şubat ayında vefat eden ressam Prof. Kemal İskender'in "Mavi Güvercinler" adlı eseri sanatseverleri bekliyor.

Müzenin ücretsiz çocuk atölyeleri ara tatilde "Köklerden Gökyüzüne", "Müziğin Renkleri" ve "Renkli Şehir Haritaları" gibi eğlenceli seçenekler sunuyor.

Çocuklar atölyelerde üretkenliklerini konuştururken, aileler de ücretsiz rehberli turlara katılarak müzenin sanat atmosferini deneyimleme şansı edinecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Bankası Müzesi'nde Ücretsiz Bayram Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:09:49. #7.13#
SON DAKİKA: İş Bankası Müzesi'nde Ücretsiz Bayram Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.