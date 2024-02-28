İş Görüşmesinden Çıkan Kadın, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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İş Görüşmesinden Çıkan Kadın, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

İş Görüşmesinden Çıkan Kadın, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir kadın, iş görüşmesinden çıktıktan sonra eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Özlem Çankaya'nın eşi Ahmet Çankaya, olayla ilgili gözaltına alındı ve tutuklandı.

28.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:22
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İzmir'in Aliağa ilçesinde iş görüşmesinden çıktıktan sonra bıçaklanarak öldürülen kadının gözaltına alınan eşi, cezaevine gönderildi.

Özlem Çankaya'nın (44), Mimar Sinan Caddesi Doğa Parkı önünde bıçaklanması olayıyla ilgili gözaltına alınan eşi Ahmet Çankaya'nın (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çankaya, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Dün iş görüşmesinden çıkan Özlem Çankaya, sokakta yanına gelen boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Çankaya tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış, hastanede hayatını kaybetmişti. Ahmet Çankaya, suç aleti bıçakla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Ahmet Çankaya, Çankaya, Aliağa, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Görüşmesinden Çıkan Kadın, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş Görüşmesinden Çıkan Kadın, Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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