İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İş görüşmesinden çıkan bir kadın, yol ve yemek dahil 40 bin TL teklif edilmesine tepki gösterdi. "10 bin TL yemeğe gitse kalan 30 binle ne yapalım, ne yiyip içelim?" diyerek düşük teklife isyan etti.
Girdiği iş görüşmesinden çıkan bir kadın, işverenin teklif ettiği maaşa isyan etti. Teklif edilen ücrete ulaşım ve yemek masraflarının da dahil olduğunu belirten kadın, geçim şartlarının zorluğuna vurgu yaptı.
"KALAN 30 BİN LİRAYLA NE YAPALIM?"
Görüşme sonrası yaşadıklarını dile getiren kadın, "Bana diyorlar ki 40 bin TL maaş, içinde yol ve yemek de var. Biz ne yiyelim, ne içelim? 10 bin TL yol ve yemeğe gitse, kalan 30 bin lirayla ne yapalım?" ifadelerine yer verdi.
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