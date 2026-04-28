Üye Girişi
Son Dakika Logo

İş insanı Adem Soytekin: 'Rüşvet başkanım rüşvet'

28.04.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB odaklı davada yargılanan iş insanı Adem Soytekin, savunmasında rüşveti reddederken çapraz sorguda 1,5 milyon dolar için 'rüşvet' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı davada suçlamaların odağındaki iş insanı Adem Soytekin, bugün hakim karşısına çıktı. Hakkında 'rüşvet', 'zincirleme şekilde rüşvet', 'irtikap' ve 'suç gelirlerini aklama' suçlamalarıyla 67 yıldan 194 yıla kadar hapis cezası istenen Soytekin, savunmasında ilk aşamada suçlamaları reddetti. Çocukluğundan beri inşaat işiyle uğraştığını, rüşvet organizasyonu kurmadığını belirtti. Deprem konteyneri ve cami inşaatı için yaptığı ödemelerin rüşvet olmadığını savundu.

Ancak çapraz sorguda ifadeleri değişti. Mahkeme başkanının 1,5 milyon dolarlık ödeme trafiğini sorması üzerine Soytekin, 'Rüşvet başkanım rüşvet' dedi. Ayrıca KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a 500 bin dolar verdiğini ve Pendik Arkatlı Evleri projesinde 100 dairenin CHP'li meclis üyelerine ayrıldığını iddia etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 18:20:53. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.