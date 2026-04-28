İş insanı Adem Soytekin: 'Rüşvet başkanım rüşvet'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı davada suçlamaların odağındaki iş insanı Adem Soytekin, bugün hakim karşısına çıktı. Hakkında 'rüşvet', 'zincirleme şekilde rüşvet', 'irtikap' ve 'suç gelirlerini aklama' suçlamalarıyla 67 yıldan 194 yıla kadar hapis cezası istenen Soytekin, savunmasında ilk aşamada suçlamaları reddetti. Çocukluğundan beri inşaat işiyle uğraştığını, rüşvet organizasyonu kurmadığını belirtti. Deprem konteyneri ve cami inşaatı için yaptığı ödemelerin rüşvet olmadığını savundu.

Ancak çapraz sorguda ifadeleri değişti. Mahkeme başkanının 1,5 milyon dolarlık ödeme trafiğini sorması üzerine Soytekin, 'Rüşvet başkanım rüşvet' dedi. Ayrıca KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'a 500 bin dolar verdiğini ve Pendik Arkatlı Evleri projesinde 100 dairenin CHP'li meclis üyelerine ayrıldığını iddia etti.