İş İnsanı Tuncer Kırtıloğlu Vefat Etti - Son Dakika
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İş İnsanı Tuncer Kırtıloğlu Vefat Etti

80 yaşındaki Tuncer Kırtıloğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

23.10.2024 13:47
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Erzincanlı iş insanı 80 yaşındaki Tuncer Kırtıloğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Tuncer Kırtıloğlu'nun cenazesi, 25 Ekim Cuma günü memleketi Erzincan'daki Terzibaba Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından, Piri Sami Hazretleri Aile Kabristanı'nda defnedilecek.

Erzincan'da 1944'te doğan Kırtıloğlu, İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1974'te entegre tavukçuluk şirketi kurdu.

Daha sonra 7 okul arkadaşıyla 2004'te gıda sektöründe faaliyet göstermeye başlayan ve ülkenin çeşitli bölgelerinden temin ettiği meyveleri fabrikasında işleyip organik meyve suyu ile meyve suyu konsantresi halinde ihraç eden Kırtıloğlu, Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İçecek Sanayi Meclisi ile İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliğinin yönetim kurulu üyesiydi.

Kaynak: AA

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