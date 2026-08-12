İş kazası: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İş kazası: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İş kazası: Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Bartın'da dış cephe giydirme işinde çalışan Hasan Küçük, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde binanın dış cephe giydirme işinde çalışırken akıma kapılan Hasan Küçük (29), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçe merkezinde meydana geldi. Bir binanın dış cephe giydirme işini yapan Hasan Küçük, akıma kapılarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Küçük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük'ün Kahramanmaraş'tan Ulus'a çalışmak için geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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