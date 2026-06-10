İş Makinesi Devrildi, Operatör Yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Düz Mahalle'de yapımı devam eden bir inşaatta, operatör S.Ö. (23) yönetimindeki fore kazık makinesi yola devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan operatör, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, Stadyum Caddesi'ni geçici trafiğe kapattı.
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