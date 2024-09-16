İş Sağlığı İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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İş Sağlığı İçin Protokol İmzalandı

Çalışma Bakanlığı ve SBÜ arasında iş sağlığı için işbirliği protokolü imzalandı.

16.09.2024 16:48
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Eğitim Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İşbirliği Protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde düzenlenen törende, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, protokole imza attı.

Bakan Işıkhan, törendeki konuşmasında, çalışma hayatının kalitesini ve güvenliğini artırmak için her geçen gün daha çok çaba sarf ettikleri bir süreçte imzalanan işbirliği protokolünün çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

İş sağlığı ve güvenliğinin, sadece iş yerlerinde çalışanların fiziksel güvenliğini sağlamakla kalmayan, aynı zamanda toplumun refahını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen bir unsur olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu işbirliği de iş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel bilgi birikimini, deneyimleri ve yenilikçi yaklaşımları bir araya getirme gayretlerimizin önemli bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'de sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının tesis edilmesi için her zaman istişare yollarını açık tutarak, eğitim, araştırma ve danışmanlık konuları başta olmak üzere tüm paydaşlarla hareket etmeye özen gösterdiklerini dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumları ve üniversiteler gibi diyalog ortaklarımızla yürüttüğümüz işbirliği faaliyetleri, toplumumuzda sağlıklı bir çalışma kültürünün oluşmasında büyük bir yere sahiptir. Bu noktada, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak en büyük yatırımın, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler olduğu aşikardır. Bu bilinçle hareket eden Genel Müdürlüğümüz, bugüne kadar 22 üniversite ile imzalanan işbirliği protokolleri üzerinden üniversite öğrencilerimizle, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artıracak faaliyetler yürütmüş ve üniversiteler tarafından yapılan çalışmalara da destek olmuştur. Bu işbirliği hem üniversiteye hem de Bakanlığımıza büyük katkılar sunacaktır."

"İş sağlığı ve güvenliği, insan hayatına verilen değerin en somut göstergesidir"

Bakan Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki akademik birikimi ve araştırma kapasitesiyle sahada uygulanabilir çözümler geliştireceğini, bu alanda yetişen öğrencilere yeni ufuklar açacağını belirtti.

Aynı zamanda, Bakanlığın sahada karşılaştığı zorlukların çözümüne yönelik akademik destek sağlayarak, uygulamalardaki etkinliği ve verimliliği artıracağına işaret eden Işıkhan, "İş sağlığı ve güvenliği, insan hayatına verilen değerin en somut göstergesidir. Bu bilinçle, Bakanlık olarak her zaman, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik her türlü çalışmanın ve işbirliğinin destekçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, işbirliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek, ülkenin her köşesinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün daha da yaygınlaşması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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